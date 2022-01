Samochodowe oczyszczacze powietrza Philips GoPure — wydajny i szybki system filtracji powietrza. 3 warstwy filtracji to połączenie filtra wstępnego, który można czyścić, oraz filtrów HESA i HEPA. Dzięki nim oczyszczacz doskonale chroni przed szkodliwymi cząstkami, takimi jak zanieczyszczenia, toksyczne gazy, pyłki alergenne, a nawet bakterie i wirusy unoszące się w powietrzu. Certyfikowana przez niezależne laboratorium Airmid Healthgroup technologia Philips SelectFilter Plus usuwa też do 90% lotnych alergenów pyłkowych*.



Nasze samochodowe oczyszczacze powietrza wyposażone w filtr SelectFilter Plus uzyskały certyfikat Airmid Healthgroup.

* Przetestowany przez renomowaną organizację zajmującą się badaniami biomedycznymi, Airmid Healthgroup.