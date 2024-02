Dom to miejsce, w którym dzieje się wiele ważnych momentów, zarówno dużych, jak i małych. Twój dom, ludzie, z którymi go dzielisz, i to, jak decydujesz się żyć, są częścią tego, kim jesteś. Dom (Home) i tożsamość (ID) są ze sobą powiązane, dlatego połączyliśmy te dwa angielskie słowa, aby stworzyć nazwę naszej nowej aplikacji.