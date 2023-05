Dla XU3100/3110: Sprawdź, czy stacja jest podłączona do gniazda elektrycznego. Obróć robota do właściwej pozycji i połóż go na podłodze przed stacją. Zbiornik na wodę powinien być skierowany w stronę stacji. Wyrównaj punkty kontaktowe ładowania na zbiorniku wody robota z punktami kontaktowymi ładowania na stacji. Dociśnij robota do stacji, aby styki ładowania robota zetknęły się ze stykami ładowania stacji. Uwaga: po pierwszym naładowaniu robota, stacja zasysająca kurz automatycznie opróżni pojemnik na kurz robota sprzątającego. Nie jest to błąd, ale część normalnej procedury ładowania.