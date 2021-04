Kosze upominkowe dla niemowląt to najnowszy trend na przyjęciach z okazji narodzin dziecka. Jeśli masz problem z wyborem prezentu, wrzuć do koszyka kilka sprawdzonych upominków. Przemyślany i praktyczny zestaw prezentów to doskonały sposób na okazanie troski o przyszłą mamę i malucha. Oto nasze propozycje prezentów dla dziewczynek i chłopców.