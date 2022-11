5. Zachowaj czystość

Kiedy już poświęcisz czas i wydasz pieniądze, aby stworzyć idealne, ekologiczne otoczenie dla swojego dziecka, nie ma sensu pokrywać go szkodliwymi substancjami chemicznymi podczas sprzątania. Znajdź ekologiczne środki czyszczące, które można stosować w pokoju dziecięcym. Nie tylko są one przyjazne dla środowiska, ale także chronią dziecko przed kontaktem z potencjalnie szkodliwymi substancjami chemicznymi. Nikt nie spodziewa się, że zrobisz to wszystko, ale to nie oznacza, że nie możesz dokonać kilku ekologicznych zakupów. Każda ekologiczna decyzja, bez względu na to, jak mała, będzie miała pozytywny wpływ na ślad węglowy Twojej rodziny, a tym samym na planetę. Napisane przez Philips Avent we współpracy z naukowcami i psychologami okołoporodowymi