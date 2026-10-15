Jak odstawić smoczki Philips Avent

Zalecamy rodzicom umożliwienie dzieciom korzystania ze smoczka do 36 miesiąca życia. Nasza strona internetowa zawiera materiały wspierające rodziców w dążeniu do odstawienia smoczka.

Wszystkich smoczków Philips Avent można używać do 18 miesiąca życia. W przypadku starszych dzieci zalecamy korzystanie ze smoczków z serii Freeflow do stosowania od 18 miesiąca życia.