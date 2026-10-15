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Pomoc Philips

Jak odstawić smoczki Philips Avent

Gdy Twój maluch rośnie, może zacząć potrzebować smoczka jedynie w określonym czasie. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób odstawić smoczek Philips Avent.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF087/01, SCF087/18, SCF087/17. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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