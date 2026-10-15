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Gdy Twój maluch rośnie, może zacząć potrzebować smoczka jedynie w określonym czasie. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób odstawić smoczek Philips Avent.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF087/01, SCF087/18, SCF087/17. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?
Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?
Jak sprawdzić, czy smoczek Philips Avent jest bezpieczny
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak sterylizować smoczek Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla prawidłowego rozwoju jamy ustnej?