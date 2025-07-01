Pomoc Philips Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?

Tak, wszystkie części produktów Philips Avent, które mają kontakt z żywnością, w ogóle nie zawierają bisfenolu A (BPA) ani bisfenolu S (BPS). Potwierdzamy to poprzez pełną zgodność z przepisami bezpieczeństwa, losowe testy i inne kontrole jakości.