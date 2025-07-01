Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?

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Raty 3x0% z Klarna
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Tak, wszystkie części produktów Philips Avent, które mają kontakt z żywnością, w ogóle nie zawierają bisfenolu A (BPA) ani bisfenolu S (BPS). Potwierdzamy to poprzez pełną zgodność z przepisami bezpieczeństwa, losowe testy i inne kontrole jakości.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCF094/02 , SCF087/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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