Jak korzystać z dezynfektora Sonicare UV?

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Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak używać dezynfektora Philips Sonicare UV. Dezynfektor działa tylko z przyczepianymi główkami szczoteczki. Nie można używać główek szczoteczki Sonicare for Kids. Pamiętaj o zdjęciu nasadki podróżnej na główkę szczoteczki przed użyciem.
1. Podłącz dezynfektor do działającego gniazdka elektrycznego.
2. Po zakończeniu czyszczenia zębów opłucz główkę szczoteczki, a następnie strząśnij z niej nadmiar wody.
3. Umieść palce w zagłębieniu drzwiczek na dezynfektorze i pociągnij drzwiczki, aby otworzyć je.
4. Umieść główkę szczoteczki na jednym z dwóch haczyków dezynfektora. Sprawdź, czy włosie jest ustawione naprzeciw żarówki.
5. Zamknij drzwiczki i nacisnąć zielony wyłącznik, aby wybrać cykl czyszczenia UV. Dezynfektor działa tylko wtedy, gdy drzwiczki są prawidłowo zamknięte, i przestaje działać, jeśli zostaną otwarte.
Wskaźnik widoczny przez okienko sygnalizuje działanie dezynfektora. Cykl dezynfektora trwa 10 minut i jest automatycznie wyłączany.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX7101/03, HX7103/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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