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Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?

Jeśli poniższe instrukcje nie pomogły, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj  i prześlij wniosek online o skorzystanie z gwarancji, abyśmy mogli wysłać Ci urządzenie zastępcze. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją. 

Dostępne opcje ładowania różnią się w zależności od modelu szczoteczki do zębów Philips Sonicare. Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki do zębów. Nie wszystkie ładowarki Sonicare są zgodne z innymi modelami. Ładowarka może być złączem USB-A, które wymaga adaptera ściennego (nie znajduje się w zestawie).

Przeczytaj poniższe instrukcje dotyczące ładowania szczoteczki do zębów. 
  1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
  2. Umieść rączkę szczoteczki na ładowarce.
  3. Wskaźnik akumulatora zacznie migać*, co oznacza ładowanie szczoteczki do zębów. Po pełnym naładowaniu (które może trwać do 24 godzin) wskaźnik przestanie migać. 
Szczoteczkę można pozostawić na podłączonej ładowarce między szczotkowaniem, ponieważ nie wpłynie to na żywotność akumulatora. 

*Uwaga: DailyClean 1100 nie ma wskaźnika naładowania akumulatora.
 

Standardowa ładowarka Sonicare

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6600/41 , HX6600/13 , HX6600/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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