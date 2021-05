Umieść szczoteczkę w szklance do ładowania lub podstawce i ustaw je na podstawie ładującej. Podłącz podstawę ładującą do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik akumulatora zacznie migać na biało lub zielono, co oznacza, że szczoteczka się ładuje.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby naładować szczoteczkę za pomocą szklanki do ładowania lub podstawki ładującej.Wskaźnik akumulatora przestanie migać, gdy szczoteczka do zębów będzie w pełni naładowana. Pełne naładowanie szczoteczki może zająć do 24 godzin.*Nie wszystkie szklanki do ładowania są zgodne z uchwytami dostarczonymi ze szklanką do ładowania. Koniecznie korzystaj z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki do zębów.