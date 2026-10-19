Moje dziąsła krwawią, gdy używam Philips Sonicare AirFloss

Krwawienie dziąseł często występuje po wprowadzeniu zmian w pielęgnacji jamy ustnej. Jednym z powodów takiej sytuacji jest fakt, że być może do tej pory pewne trudno dostępne obszary nie były czyszczone.

Uczucie dyskomfortu zniknie, gdy stan zdrowia Twoich dziąseł poprawi się.

Uwaga: Jeśli krwawienie będzie zbyt duże lub nie ustąpi w ciągu 3–4 tygodni regularnego używania urządzenia AirFloss, skonsultuj się ze swoim dentystą.

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