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Moje dziąsła krwawią, gdy używam Philips Sonicare AirFloss

Jeśli używasz urządzenia Philips Sonicare AirFloss po raz pierwszy, może wystąpić niewielki dyskomfort lub krwawienie. Poniżej znajdują się informacje na temat możliwych przyczyn.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX8443/71, HX8492/46, HX8491/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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