Pomoc Philips
Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Czas pracy akumulatora szczoteczki do zębów Sonicare zależy od częstotliwości i czasu trwania szczotkowania. Przy używaniu szczoteczki przez dwie minuty dwa razy dziennie akumulator będzie działać przez co najmniej dwa do trzech tygodni po pełnym naładowaniu. W przypadku problemów z baterią szczoteczki kliknij to łącze, aby rozpocząć wymianę gwarancyjną.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6803/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›