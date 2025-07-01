Pomoc Philips Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?

Czas pracy akumulatora szczoteczki do zębów Sonicare zależy od częstotliwości i czasu trwania szczotkowania. Przy używaniu szczoteczki przez dwie minuty dwa razy dziennie akumulator będzie działać przez co najmniej dwa do trzech tygodni po pełnym naładowaniu. W przypadku problemów z baterią szczoteczki kliknij to łącze, aby rozpocząć wymianę gwarancyjną.