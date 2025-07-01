ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jak długo powinien działać akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?

Czas pracy akumulatora szczoteczki do zębów Sonicare zależy od częstotliwości i czasu trwania szczotkowania. Przy używaniu szczoteczki przez dwie minuty dwa razy dziennie akumulator będzie działać przez co najmniej dwa do trzech tygodni po pełnym naładowaniu. W przypadku problemów z baterią szczoteczki kliknij to łącze, aby rozpocząć wymianę gwarancyjną.  

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6803/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia