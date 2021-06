Jeśli trymer do nosa Philips jest naładowany i nadal nie działa, może to wynikać z tego, że jest zabrudzony i element tnący jest zablokowany. Zalecamy czyszczenie trymera do włosów w nosie po każdym użyciu, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi czyszczenia.

Włącz trymer do nosa i opłucz głowicę przycinającą trymera do nosa ciepłą wodą. Ponownie wyłącz urządzenie. Jeśli opłukanie głowicy przycinającej pod bieżącą wodą nie wystarczające, umieść głowicę w szklance z letnią wodą na kilka minut. Nie umieszczaj uchwytu trymera w wodzie, gdyż może to spowodować uszkodzenie jego części wewnętrznej. Jeśli to nie pomoże, zdejmij nasadkę trymera do przycinania włosów w nosie i zanurz tę część oddzielnie w wodzie na 8 godzin. Delikatnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw trymer do wyschnięcia.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czyść trymer do nosa po każdym użyciu i co pół roku smaruj głowicę przycinającą odrobiną oleju do konserwacji maszyn.