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Jakiego rodzaju wody mogę używać do odkurzacza Philips Aquatrio?

Aby dowiedzieć się, czy możesz używać ciepłej/destylowanej wody lub płynu do czyszczenia podłóg ze swoim modelem odkurzacza Philips AquaTrio, zapoznaj się z poniższym rysunkiem i przeczytaj informacje zawarte w naszym artykule.

modele aquatrio

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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