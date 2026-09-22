Jakiego rodzaju wody mogę używać do odkurzacza Philips Aquatrio?

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Aby dowiedzieć się, czy możesz używać ciepłej/destylowanej wody lub płynu do czyszczenia podłóg ze swoim modelem odkurzacza Philips AquaTrio, zapoznaj się z poniższym rysunkiem i przeczytaj informacje zawarte w naszym artykule.
Bezprzewodowy odkurzacz do sprzątania na mokro i na sucho Philips AquaTrio z serii 7000 działa tak samo w przypadku gorącej, letniej lub zimnej wody. Można używać ciepłej wody do 50°C i niepieniącego się płynnego środka do czyszczenia podłóg.
Używanie tylko wody destylowanej spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeśli wolisz używać wody destylowanej, zawsze dodawaj trochę wody z kranu lub przezroczystego środka do czyszczenia podłóg (niepieniącego się). Odkurzacz został zaprojektowany do pracy z wodą z kranu.
Wskazówki i porady:
Do czyszczenia urządzenia Philips AquaTrio 9000 z serii Wet można używać niepieniącego się płynnego środka do czyszczenia podłóg i ciepłej wody o temperaturze do 50°C. Działanie urządzenia AquaTrio będzie równie dobre, jak w przypadku gorącej, letniej lub zimnej wody.
Rura nie będzie działać prawidłowo tylko z wodą destylowaną. Jeśli wolisz używać wody destylowanej, zawsze dodawaj trochę wody z kranu lub przezroczystego środka do czyszczenia podłóg (niepieniącego się). Bezprzewodowe urządzenie Philips AquaTrio zostało zaprojektowane tak, aby doskonale działać z wodą z kranu.
Więcej porad i wskazówek znajdziesz poniżej.
Dodawanie płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika czystej wody
Najpierw dodaj 10 ml środka do czyszczenia podłóg Philips do zbiornika czystej wody. Następnie napełnij zbiornik wodą z kranu do poziomu oznaczonego symbolem „MAX”. Zaleca się używanie oryginalnego środka do czyszczenia podłóg Philips (XV1792/01) z niskopieniącym się płynem, który można rozcieńczyć w wodzie. W przypadku stosowania jakiegokolwiek innego niepieniącego się płynnego środka do czyszczenia podłóg należy dodać maksymalnie 10 ml do zbiornika czystej wody (patrz rysunek A)
Uwaga: firma Philips przetestowała to urządzenie wyłącznie z użyciem środka do czyszczenia podłóg XV1792 firmy Philips. Inne detergenty mogą powodować nadmierne pienienie się, co zmniejsza wydajność urządzenia i może spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Dodawanie ciepłej wody do zbiornika czystej wody
Możesz wlać ciepłą wodę o temperaturze do 50°C lub zimną wodę do zbiornika (patrz ilustracja b)
Z odkurzaczem Philips AquaTrio Pro można używać płynnego środka do czyszczenia podłóg i/lub ciepłej wody. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo tylko z wodą destylowaną. Jeśli wolisz używać wody destylowanej, zawsze dodawaj trochę wody z kranu lub przezroczystego płynu do czyszczenia podłóg. Urządzenie Philips AquaTrio Pro zostało zaprojektowane tak, aby doskonale działać z wodą z kranu. Czytaj dalej, aby poznać wskazówki i porady.
Dodawanie płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika czystej wody
Jeśli chcesz użyć płynnego środka do czyszczenia podłóg, najpierw napełnij zbiornik czystą wodą. Następnie dodaj 10 ml środka do czyszczenia podłóg firmy Philips wskazanego na butelce. Zaleca się używanie oryginalnego środka do czyszczenia podłóg Philips (XV1792/01) z niskopieniącym się płynem, który można rozcieńczyć w wodzie. W przypadku korzystania z innego odpowiedniego płynnego środka do czyszczenia podłóg należy dodać maksymalnie 5 ml do zbiornika czystej wody.
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nigdy nie używaj wosku, oleju, octu, środka do usuwania kamienia ani produktów do pielęgnacji podłóg, które nie rozpuszczą się w zbiorniku czystej wody lub które nie są odpowiednie do twardej podłogi. Należy używać niskopieniącego się lub niepieniącego się środka do czyszczenia podłóg odpowiedniego do twardej podłogi.
Dodawanie ciepłej wody do zbiornika czystej wody
Do zbiornika można wlać ciepłą wodę o temperaturze do 50°C lub zimną wodę (patrz ilustracja).
Z odkurzaczem Philips AquaTrio można używać płynnego środka do czyszczenia podłóg i/lub ciepłej wody. Ponieważ woda wewnątrz urządzenia nie jest podgrzewana, na ściankach zbiornika nie osadza się kamień. Nie ma więc potrzeby używania wody destylowanej. Jeśli chcesz użyć tego typu wody, możesz to zrobić. Czytaj dalej, aby poznać wskazówki i porady.
Dodawanie płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika czystej wody
Jeśli chcesz użyć płynnego środka do czyszczenia podłóg, najpierw napełnij zbiornik czystą wodą. Następnie dodaj 10 ml środka do czyszczenia podłóg firmy Philips wskazanego na butelce. Zaleca się używanie oryginalnego środka do czyszczenia podłóg Philips (XV1792/01) z niskopieniącym się płynem, który można rozcieńczyć w wodzie. W przypadku korzystania z innego odpowiedniego płynnego środka do czyszczenia podłóg należy dodać maksymalnie 5 ml do zbiornika czystej wody (patrz ilustracja).
Uwaga: Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nigdy nie używaj wosku, oleju, octu, środka do usuwania kamienia ani produktów do pielęgnacji podłóg, które nie rozpuszczą się w zbiorniku czystej wody lub które nie są odpowiednie do twardej podłogi. Należy używać niskopieniącego się lub niepieniącego się środka do czyszczenia podłóg odpowiedniego do twardej podłogi.
Dodawanie ciepłej wody do zbiornika czystej wody
Możesz wlać letnią wodę w temperaturze do 35°C lub zimną wodę do zbiornika.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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