Jakiego rodzaju wody mogę używać do odkurzacza Philips Aquatrio?

Do czyszczenia urządzenia Philips AquaTrio 9000 z serii Wet można używać niepieniącego się płynnego środka do czyszczenia podłóg i ciepłej wody o temperaturze do 50°C. Działanie urządzenia AquaTrio będzie równie dobre, jak w przypadku gorącej, letniej lub zimnej wody.



Rura nie będzie działać prawidłowo tylko z wodą destylowaną. Jeśli wolisz używać wody destylowanej, zawsze dodawaj trochę wody z kranu lub przezroczystego środka do czyszczenia podłóg (niepieniącego się). Bezprzewodowe urządzenie Philips AquaTrio zostało zaprojektowane tak, aby doskonale działać z wodą z kranu.

Więcej porad i wskazówek znajdziesz poniżej.



Dodawanie płynnego środka do czyszczenia podłóg do zbiornika czystej wody

Najpierw dodaj 10 ml środka do czyszczenia podłóg Philips do zbiornika czystej wody. Następnie napełnij zbiornik wodą z kranu do poziomu oznaczonego symbolem „MAX”. Zaleca się używanie oryginalnego środka do czyszczenia podłóg Philips (XV1792/01) z niskopieniącym się płynem, który można rozcieńczyć w wodzie. W przypadku stosowania jakiegokolwiek innego niepieniącego się płynnego środka do czyszczenia podłóg należy dodać maksymalnie 10 ml do zbiornika czystej wody (patrz rysunek A)



Uwaga: firma Philips przetestowała to urządzenie wyłącznie z użyciem środka do czyszczenia podłóg XV1792 firmy Philips. Inne detergenty mogą powodować nadmierne pienienie się, co zmniejsza wydajność urządzenia i może spowodować jego nieprawidłowe działanie.



Dodawanie ciepłej wody do zbiornika czystej wody

Możesz wlać ciepłą wodę o temperaturze do 50°C lub zimną wodę do zbiornika (patrz ilustracja b)

