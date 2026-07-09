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Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?

Ze względów bezpieczeństwa z urządzenia OneBlade można korzystać jedynie bezprzewodowo. Jest to spowodowane faktem, że urządzenie OneBlade można używać zarówno do golenia na mokro, jak i na sucho. Używanie urządzenia OneBlade w pobliżu wody, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej, może być bardzo niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka, urządzenie nie działa, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.

Pamiętaj, że zasilacz Philips HQ87 do urządzenia OneBlade jest wodoodporny. Oznacza to, że urządzenie może mieć styczność z niewielką ilością wody, jednak nie może być narażone na bezpośredni kontakt z wodą przez dłuższy czas.  Dlatego też podczas ładowania urządzenia OneBlade należy upewnić się, że urządzenie i jego zasilacz znajdują się z dala od wody lub jakiejkolwiek mokrej powierzchni.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6507/23 , QP6552/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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