Jak wymieniać nasadki w golarce Philips?

Do golarek, maszynek do strzyżenia włosów i trymerów do brody Philips może być dołączonych wiele różnych nasadek. Tutaj dowiesz się, jak wymienić nasadki oraz jak z nich korzystać.





Zakładanie elementu tnącego Element tnący jest podstawową częścią golarki Philips. Ma krótkie, ostre krawędzie i zapewnia szybkie i dokładne przycinanie.



Aby zdjąć element tnący z korpusu golarki, sprawdź, czy na korpusie urządzenia znajduje się przycisk zwalniający. Jeśli tak, naciśnij przycisk, aby odłączyć element.



Jeśli golarka nie jest wyposażona w przycisk zwalniający, włóż palec pod ząbki elementu tnącego i pociągnij w górę, aby go odłączyć. Aby ponownie go założyć, najpierw wsuń jego dolną część w korpus golarki, a następnie dociśnij część z ząbkami, aż usłyszysz kliknięcie. Nie należy wciskać nasadki na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Jeśli masz kłopot z jej założeniem, sprawdź, czy wewnątrz golarki nie utknął obcy obiekt, i spróbuj wyczyścić urządzenie, używając do tego celu małej szczotki lub patyczka kosmetycznego.

Elementy tnące z nóżkami Niektóre elementy tnące mają z boku długie nóżki. Aby zdjąć nasadki tego typu, złap je z obu stron i pociągając za nie, odłącz od urządzenia. Aby ponownie je założyć, wciśnij je z powrotem do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

Nasadki do przycinania z nóżkami Nasadki do przycinania można założyć na element tnący golarki Philips. Można ich używać do strzyżenia włosów na głowie lub przycinania brody do wybranej długości.



Zdejmowanie nasadek do przycinania jest łatwe. Wystarczy pociągnąć je i odłączyć od korpusu golarki. Aby założyć nasadkę do przycinania, delikatnie przesuń ją w dół po górnej części elementu tnącego, tak aby nóżki znalazły się w otworach z boku urządzenia.

Nasadka do przycinania Aby zdjąć nasadkę grzebieniową z elementu tnącego, ostrożnie ściągnij jej tylną część z urządzenia, a następnie zsuń ją z elementu tnącego. Aby zamocować dowolny rodzaj osłony na elemencie tnącym, wsuń przednią część osłony na zęby elementu tnącego. Następnie dociśnij środkową część osłony palcami lub dłonią.



Zobacz film poniżej, aby dowiedzieć się więcej o najnowszym trymerze do brody Philips Prestige z wbudowaną nasadką do przycinania. Należy pamiętać, że dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od modelu golarki. Play Pause

Nasadki do maszynek Philips do strzyżenia włosów dla dzieci W maszynkach do strzyżenia włosów dla dzieci firmy Philips nasadkę do przycinania wymienia się w inny sposób. Odciągnij nasadkę od urządzenia z jednej strony, aż całkowicie się odłączy.



Aby założyć nasadkę, upewnij się, że strona z pożądaną długością włosów jest skierowana w górę. Rozpocznij od dopasowania jednej strony nasadki do korpusu maszynki do strzyżenia. Następnie załóż także drugą stronę i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Siateczka goląca Niektóre golarki Philips są wyposażone w siateczkę golącą, która może być używana do wygodnej depilacji ciała.



Aby zdjąć siateczkę golącą, wysuń ją z głowicy golarki. Upewnij się, że trzymasz siateczkę golącą za krawędzie, ponieważ jej środkowa część jest bardzo ostra. Aby ponownie założyć siateczkę golącą, zatrzaśnij ją na głowicy golącej, aż usłyszysz kliknięcie.

Nasadki do golenia ciała Golarki Philips są wyposażone w specjalną nasadkę do przycinania, która została stworzona z myślą o użytkowaniu na różnych obszarach ciała. Aby zdjąć nasadkę, ostrożnie zsuń jej tylną część z urządzenia, a następnie odłącz ją od elementu golącego lub przesuń ją w górę.



Aby przymocować tę nasadkę, zatrzaśnij ją na siateczce golącej.



Należy pamiętać, że nasadki mogą się różnić w zależności od modelu trymera lub maszynki do strzyżenia włosów, którego używasz. W celu uzyskania szczegółowych informacji sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj się z nami.