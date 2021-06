Czy do golenia ciała można bezpiecznie używać siateczki golącej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bezpieczne jest stosowanie siateczki golącej na ciele, zapoznaj się z poniższymi informacjami.



Wszystkie produkty firmy Philips z siateczką golącą są przyjazne dla skóry. Firma Philips nie jest autorytetem dermatologicznym i nie może udzielać porad dotyczących skóry, włosów ani paznokci w indywidualnych przypadkach.



Przed użyciem produktu firmy Philips z siateczką golącą należy wzrokowo sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że siateczka goląca jest nienaruszona. Uszkodzoną siateczkę należy natychmiast wymienić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub lokalnego centrum obsługi klienta.



Możesz korzystać z siateczki golącej do przycinania i golenia włosów na całym ciele poniżej linii szyi, na przykład pod pachami, na ramionach i nogach, oraz do przycinania i golenia owłosienia łonowego. Nie zaleca się używania jej na twarzy lub głowie, ponieważ nie da się uzyskać pożądanych rezultatów, a dodatkowo można doprowadzić do uszkodzeń skóry.



Niektóre produkty są wyposażone w dodatkowe nasadki do użytku na obszarach wrażliwych, takich jak obszar łonowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych nasadek, warto zajrzeć do instrukcji obsługi lub skontaktować się z nami.



Jeśli nadal nie masz pewności, czy możesz korzystać z urządzeń firmy Philips wyposażonych w siateczkę golącą, skonsultuj się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia, który sprawdzi, czy Twoja skóra jest odpowiednia do tego typu urządzeń.