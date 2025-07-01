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Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?

Tak, gumki i tarcze smoczków różnią się rozmiarem, twardością i kształtem. Wytyczne dotyczące wieku uwzględniają rozmiar i twardość gumek oraz tarcz smoczków.

Jeśli dziecko włożyło smoczek (w tym jego tarczę) do ust, nie panikuj. Nie można go połknąć; zaprojektowano go z uwzględnieniem takiego zdarzenia. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/05 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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