Pomoc Philips Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?

Tak, gumki i tarcze smoczków różnią się rozmiarem, twardością i kształtem. Wytyczne dotyczące wieku uwzględniają rozmiar i twardość gumek oraz tarcz smoczków.



Jeśli dziecko włożyło smoczek (w tym jego tarczę) do ust, nie panikuj. Nie można go połknąć; zaprojektowano go z uwzględnieniem takiego zdarzenia. Ostrożnie i delikatnie wyjmij go z ust dziecka.