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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/02 , SCF094/01 , SCF094/05 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Jak sprawdzić, czy smoczek Philips Avent jest bezpieczny
Czy wytyczne dotyczące dobierania smoczków Philips Avent do wieku są ważne?
Jak sterylizować smoczek Philips Avent?