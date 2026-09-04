Pomoc Philips Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla prawidłowego rozwoju jamy ustnej?

Tak, wszystkie smoczki Philips Avent są bezpieczne.



Nasze smoczki są miękkie i łatwo się spłaszczają. Dostosowują się do języka i podniebienia dziecka. Dzięki swojemu kształtowi smoczek równomiernie rozkłada nacisk na szczękę, zęby i dziąsła dziecka.

Wszystkie smoczki Philips Avent mają niezależny certyfikat fundacji Oral Health Foundation.

Fundacja Oral Health Foundation ocenia produkty do higieny jamy ustnej przeznaczone dla konsumentów, aby zagwarantować, że twierdzenia producentów są poparte badaniami klinicznymi i zgodne z rzeczywistością. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Kształt smoczka został zaprojektowany tak, aby wspierać prawidłowe ruchy mięśni jamy ustnej, które są ważne dla rozwoju prawidłowej artykulacji mowy. Elastyczna końcówka jest dopasowana anatomicznie do ust dziecka i zaprojektowana tak, aby pomagała zmniejszyć nacisk między językiem a jamą ustną.