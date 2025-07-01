Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?

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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka po 4 tygodniach używania. Smoczek należy wymienić nawet wcześniej niż po 4 tygodniach, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Przed każdym użyciem zalecamy dokładne sprawdzenie, czy smoczek jest bezpieczny. W tym celu należy pociągnąć go we wszystkich kierunkach.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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