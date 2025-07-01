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Pomoc Philips

Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?

Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka po 4 tygodniach używania. Smoczek należy wymienić nawet wcześniej niż po 4 tygodniach, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Przed każdym użyciem zalecamy dokładne sprawdzenie, czy smoczek jest bezpieczny. W tym celu należy pociągnąć go we wszystkich kierunkach.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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