Pomoc Philips Jak długo mogę używać smoczka Philips Avent?

Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka po 4 tygodniach używania. Smoczek należy wymienić nawet wcześniej niż po 4 tygodniach, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Przed każdym użyciem zalecamy dokładne sprawdzenie, czy smoczek jest bezpieczny. W tym celu należy pociągnąć go we wszystkich kierunkach.