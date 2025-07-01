Pomoc Philips Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?

Tak, wszystkie plastikowe butelki Philips Avent — całkowicie zmontowane i zamknięte — można przechowywać w zamrażarce i używać ich do przygotowywania wstępnie ugotowanych potraw.

Nie wolno przechowywać butelek szklanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć.