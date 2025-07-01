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Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?

Tak, wszystkie plastikowe butelki Philips Avent — całkowicie zmontowane i zamknięte — można przechowywać w zamrażarce i używać ich do przygotowywania wstępnie ugotowanych potraw.
Nie wolno przechowywać butelek szklanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCY903/11 , SCD838/12 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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