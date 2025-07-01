Jak sprawdzić, czy smoczek Philips Avent jest bezpieczny

Ze względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka po 4 tygodniach używania. Smoczek należy wymienić nawet wcześniej, jeśli został w jakikolwiek sposób uszkodzony. Wymień smoczek Philips Avent, jeśli został uszkodzony. Instrukcje do sprawdzenia smoczka:

Sprawdzaj smoczek przed każdym użyciem Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach, aby obejrzeć go pod kątem uszkodzeń Upewnij się, że smoczek nie jest pęknięty

Odbarwiony smoczek jest bezpieczny i nie zaszkodzi dziecku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie.