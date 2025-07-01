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Jak sprawdzić, czy smoczek Philips Avent jest bezpieczny

Przed każdym użyciem sprawdź smoczek Philips Avent. Ten film instruktażowy zawiera informacje na temat sprawdzania bezpieczeństwa smoczka Philips Avent. Te same instrukcje dotyczą Philips Avent Soothie.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/02 , SCF091/38 , SCF087/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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