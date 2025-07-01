Pomoc Philips Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?

Po wyczyszczeniu w smoczku Philips Avent może zatrzymać się woda. Woda jest nieszkodliwa dla dziecka, ale można ją usunąć w kilku prostych krokach.

Umyj ręce. Przytrzymaj smoczek skierowany do góry. Ściśnij smoczek kciukiem i palcem wskazującym i lekko potrząśnij, aby usunąć wodę. W smoczku mogą pozostać kropelki wody, które można wysuszyć na powietrzu.

Wskazówka: Smoczki należy wymieniać co 4 tygodnie, aby zapewnić lepszą higienę.