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Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?

Po wyczyszczeniu w smoczku Philips Avent może zatrzymać się woda. Woda jest nieszkodliwa dla dziecka, ale można ją usunąć w kilku prostych krokach.

    1. Umyj ręce.
    2. Przytrzymaj smoczek skierowany do góry.
    3. Ściśnij smoczek kciukiem i palcem wskazującym i lekko potrząśnij, aby usunąć wodę.
    4. W smoczku mogą pozostać kropelki wody, które można wysuszyć na powietrzu.

    Wskazówka: Smoczki należy wymieniać co 4 tygodnie, aby zapewnić lepszą higienę.

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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