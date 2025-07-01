Jak usunąć wodę ze smoczka Philips Avent?

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Po wyczyszczeniu w smoczku Philips Avent może zatrzymać się woda. Woda jest nieszkodliwa dla dziecka, ale można ją usunąć w kilku prostych krokach.
Wskazówka: Smoczki należy wymieniać co 4 tygodnie, aby zapewnić lepszą higienę.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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