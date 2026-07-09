Pomoc Philips Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?

W zależności od urządzenia do stylizacji włosów numer modelu i numer seryjny można znaleźć w różnych miejscach na urządzeniu. Numery modeli urządzeń Philips do stylizacji włosów zwykle zaczynają się od liter HP lub BH, po których następuje numer. Numer seryjny zawiera 4 cyfry w formacie RRTT (rok i tydzień).

Suszarki do włosów Numery modeli suszarek do włosów można znaleźć na tylnej części uchwytu lub pod korpusem urządzenia. Prostownice do włosów Numery modeli prostownic do włosów znajdują się na korpusie wewnętrznym, pod płytką prostującą. Lokówki wielofunkcyjne W przypadku urządzeń do stylizacji włosów i lokówek Philips numer modelu można znaleźć na tylnej części uchwytu.