ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?

W zależności od urządzenia do stylizacji włosów numer modelu i numer seryjny można znaleźć w różnych miejscach na urządzeniu. Numery modeli urządzeń Philips do stylizacji włosów zwykle zaczynają się od liter HP lub BH, po których następuje numer. Numer seryjny zawiera 4 cyfry w formacie RRTT (rok i tydzień).

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHB968/00 , BHD837/10 , BHS515/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia