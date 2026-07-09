Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
W zależności od urządzenia do stylizacji włosów numer modelu i numer seryjny można znaleźć w różnych miejscach na urządzeniu. Numery modeli urządzeń Philips do stylizacji włosów zwykle zaczynają się od liter HP lub BH, po których następuje numer. Numer seryjny zawiera 4 cyfry w formacie RRTT (rok i tydzień).
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHB968/00 , BHD837/10 , BHS515/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›