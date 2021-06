Nasadki do ciała oraz do obszarów pod pachami urządzenia Philips Lumea nie zawierają szkiełka ani okienka. Jednak samo urządzenie Lumea jest wyposażone w filtr bezpieczeństwa chroniący skórę.

Nasadka do ciała (rys. 1) jest dołączana do wszystkich modeli urządzeń Lumea. Nasadka do obszarów pod pachami (rys. 2) jest dołączana do modeli Lumea BRI947, BRI948, BRI956 i BRI959.

Wszystkie pozostałe nasadki urządzenia Philips Lumea zawierają czerwone lub przezroczyste szkiełko lub okienko.