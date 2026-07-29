Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?

Urządzenie Philips Airfryer umożliwia smażenie, pieczenie, grillowanie, wypiekanie, opiekanie i nie tylko. Aby zapewnić maksymalną wygodę, można gotować zamrożone jedzenie i ponownie podgrzewać przygotowane wcześniej jedzenie. Więcej informacji można znaleźć poniżej:



Dania mięsne i rybne: Przygotowane w urządzeniu Philips Airfryer dania, takie jak m.in. kurczak, wołowina, ryby, które zazwyczaj smaży się, grilluje lub piecze, będą wyjątkowo smaczne. W urządzeniu Philips Airfryer można również usmażyć panierowane potrawy — do samodzielnie przygotowanej panierki należy dodać odrobinę oleju.



Warzywa: Wszystkie warzywa, które nadają się do grillowania (np. cukinia, kolby kukurydzy czy papryka), można również przygotować w urządzeniu Philips Airfryer.



Mrożonki: Mrożone przekąski można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Nie ma potrzeby rozmrażania mrożonych składników przed ich przygotowaniem w urządzeniu. Produkty mrożone wymagają nieco dłuższego czasu przygotowania, jednak nie ma to wpływu na efekt końcowy. Regulacja temperatury umożliwia wybór najlepszego ustawienia dla każdego ze składników.



Ciasta: Urządzenie Philips Airfryer umożliwia przygotowywanie ciast, tart, babeczek oraz pieczywa lub domowej pizzy.



Uwaga:

Zapiekanki, takie jak lasagne, można gotować przy użyciu formy do pieczenia pasującej do kosza urządzenia Airfryer.

Resztki, takie jak kawałki pizzy lub wczorajsze bułki, można podgrzać, aby przywrócić ich chrupkość.