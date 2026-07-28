Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?

Numer seryjny urządzenia Airfryer zawiera informacje dotyczące daty produkcji. Jest to przydatne w przypadku konieczności skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.



Numer seryjny jest wyświetlany na dwa różne sposoby:



1. Może być reprezentowany jako cztery liczby. Rok produkcji i tydzień produkcji (rrtt) są drukowane lub wybite na naklejce, np. 2041 na obrazie A.



2. Jeśli na spodzie urządzenia Airfryer znajduje się naklejka z kodem kreskowym, kod wydrukowany pod kodem kreskowym jest numerem seryjnym. Jest to kombinacja cyfr i znaków, np. 7C1A221213420052 na ilustracji B: