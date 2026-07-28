Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
numer modelu i numer seryjny można znaleźć na naklejce na spodzie urządzenia Philips Airfryer. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w poniższym artykule. Uwaga! Upewnij się, że kosz i/lub patelnia nie wypadają podczas obracania urządzenia do góry dnem.
Numer modelu (lub numer typu) znajduje się w lewym górnym rogu tabliczki znamionowej i zaczyna się od HD9xxx (lub RI9xxx w przypadku produktów w Brazylii). Aby znaleźć informacje dotyczące konkretnej frytownicy, należy użyć numeru modelu urządzenia na stronie www.philips.com, w aplikacji HomeID lub skontaktować się z nami pod adresem www.philips.com/contact w celu uzyskania dalszej pomocy.
Numer seryjny urządzenia Airfryer zawiera informacje dotyczące daty produkcji. Jest to przydatne w przypadku konieczności skontaktowania się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.
Numer seryjny jest wyświetlany na dwa różne sposoby:
1. Może być reprezentowany jako cztery liczby. Rok produkcji i tydzień produkcji (rrtt) są drukowane lub wybite na naklejce, np. 2041 na obrazie A.
2. Jeśli na spodzie urządzenia Airfryer znajduje się naklejka z kodem kreskowym, kod wydrukowany pod kodem kreskowym jest numerem seryjnym. Jest to kombinacja cyfr i znaków, np. 7C1A221213420052 na ilustracji B:
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›