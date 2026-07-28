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Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?

numer modelu i numer seryjny można znaleźć na naklejce na spodzie urządzenia Philips Airfryer. Więcej informacji i przykładów można znaleźć w poniższym artykule. 
Uwaga! Upewnij się, że kosz i/lub patelnia nie wypadają podczas obracania urządzenia do góry dnem. 

pod podstawą

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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