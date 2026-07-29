Dlaczego trzeba potrząsać jedzeniem, korzystając z Airfryer?
Potrząsanie składnikami w koszu urządzenia Philips Airfryer zapewnia cyrkulację powietrza, gdy w koszu znajduje się jest więcej niż jedna warstwa. W ten sposób można również sprawdzić kolor i postęp smażenia składników, aby uzyskać bardziej równomierne rezultaty.
Wszystkie składniki, które są smażone gorącym powietrzem w więcej niż jednej warstwie, należy potrząsać (mieszać lub obracać) podczas gotowania, aby zapewnić równomierne efekty.
Kilka przykładów produktów, dla których zalecamy potrząsanie:
frytki
przekąski ziemniaczane
nuggetsy z kurczaka
skrzydełka kurczaka
Uwaga:
podczas smażenia gorącym powietrzem delikatne składniki nie powinny być rozłożone na więcej niż jedną warstwę, gdyż potrząsanie może spowodować ich uszkodzenie.
Po napełnieniu kosza maksymalną zalecaną ilością mrożonych frytek należy potrząsnąć nim co najmniej 3 do 4 razy, tak aby wszystkie były równomiernie usmażone.
Im więcej składników zostanie umieszczonych w urządzeniu Airfryer, tym częściej należy nimi potrząsać.
Aby potrząsnąć składnikami, wyjmij kosz z urządzenia (i/lub patelnię, jeśli jest dostępna) i potrząśnij koszem nad zlewem. Następnie włóż kosz do patelni i wsuń go z powrotem do urządzenia.
Upewnij się, że składniki dobrze się wymieszały podczas potrząsania — niższe warstwy powinny znaleźć się na górze i na odwrót, aby uzyskać równomierne rezultaty.
Poniższe informacje dotyczą tylko modeli HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 i NA352.
Podczas smażenia z domyślnymi ustawieniami zaprogramowanymi, programami automatycznego gotowania lub programami Smart Chef (w zależności od modelu urządzenia Airfryer), niektóre modele urządzenia Airfryer będą informować o konieczności potrząsania składnikami za pomocą sygnału dźwiękowego. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi, która jest również dostępna do przeglądania i pobierania na stronie www.philips.com/support. Numer modelu urządzenia Airfryer można znaleźć na naklejce na spodzie urządzenia.
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›