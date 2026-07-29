Dlaczego trzeba potrząsać jedzeniem, korzystając z Airfryer?

Poniższe informacje dotyczą tylko modeli HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 i NA352.



Podczas smażenia z domyślnymi ustawieniami zaprogramowanymi, programami automatycznego gotowania lub programami Smart Chef (w zależności od modelu urządzenia Airfryer), niektóre modele urządzenia Airfryer będą informować o konieczności potrząsania składnikami za pomocą sygnału dźwiękowego. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi, która jest również dostępna do przeglądania i pobierania na stronie www.philips.com/support. Numer modelu urządzenia Airfryer można znaleźć na naklejce na spodzie urządzenia.





Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.