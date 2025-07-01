Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia lub folii aluminiowej?

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.

W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.