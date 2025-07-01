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Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia lub folii aluminiowej?

Nie, nie zaleca się wkładania papieru do pieczenia ani folii aluminiowej do urządzenia Philips Airfryer z następujących powodów:

  • Zakrycie dolnej części kosza powoduje zmniejszenie przepływu powietrza w urządzeniu Airfryer. W rezultacie urządzenie Philips Airfryer jest mniej wydajne.
  • W przypadku umieszczenia papieru do pieczenia lub folii aluminiowej na dnie patelni, na której zbiera się tłuszcz i brud, przepływ powietrza zostanie zakłócony i jedzenie nie zostanie dokładnie ugotowane.
  • Nigdy nie wkładaj papieru do pieczenia ani folii aluminiowej do urządzenia Philips Airfryer bez umieszczenia na nich jedzenia, ponieważ mogą one zostać wciągnięte przez element grzejny i się zapalić.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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