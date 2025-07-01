Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?

W urządzeniu Philips Airfryer można używać dowolnego oleju, który nadaje się do grillowania, pieczenia lub smażenia. Można również używać tłuszczu zwierzęcego.



Uwaga:

Olej należy dolewać tylko do składników, a nie bezpośrednio na patelnię urządzenia Airfryer.

Do wstępnie usmażonych potraw, takich jak mrożone frytki, nuggetsy z kurczaka, sajgonki itp., nie trzeba dodawać oleju.

Nie należy używać oleju tłoczonego na zimno, ponieważ spala się on w wysokiej temperaturze.

Obierz ziemniaki i pokrój je zgodnie z upodobaniami. Namaczaj ziemniaki w misce wody przez co najmniej 30 minut, a następnie wyjmij je i osusz za pomocą papierowego ręcznika. Wlej do miski pół łyżki oleju. Włóż je do miski i mieszaj z olejem tak długo, aż zostaną nim dokładnie pokryte. Włóż ziemniaki do kosza urządzenia Airfryer dłońmi lub za pomocą przyborów kuchennych.

W razie potrzeby osusz powierzchnię produktu papierowym ręcznikiem. Lekko posmaruj olejem zewnętrzną część produktu lub użyj oleju w sprayu. Nałóż tylko jedną warstwę. Nadmiar tłuszczu będzie kapać na patelnię urządzenia Airfryer podczas smażenia gorącym powietrzem.

wymieszaj bułkę tartą z olejem przed rozpoczęciem panierowania lub rozpyl/rozsmaruj odrobinę oleju na panierowaną potrawę.: Mięso i drób można również zamarynować (zamiast smarować je olejem).Czy wykonanie powyższych czynności pozwoliło rozwiązać problem? Jeśli nie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.