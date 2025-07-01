Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?

W urządzeniu Philips Airfryer można używać dowolnego oleju, który nadaje się do grillowania, pieczenia lub smażenia. Można również używać tłuszczu zwierzęcego.
Uwaga:
Dodawanie oleju do domowych dań z ziemniaków (takich jak frytki):
- Olej należy dolewać tylko do składników, a nie bezpośrednio na patelnię urządzenia Airfryer.
- Do wstępnie usmażonych potraw, takich jak mrożone frytki, nuggetsy z kurczaka, sajgonki itp., nie trzeba dodawać oleju.
- Nie należy używać oleju tłoczonego na zimno, ponieważ spala się on w wysokiej temperaturze.
Dodawanie oleju do większych składników, takich jak udka lub mięso:
- Obierz ziemniaki i pokrój je zgodnie z upodobaniami.
- Namaczaj ziemniaki w misce wody przez co najmniej 30 minut, a następnie wyjmij je i osusz za pomocą papierowego ręcznika.
- Wlej do miski pół łyżki oleju. Włóż je do miski i mieszaj z olejem tak długo, aż zostaną nim dokładnie pokryte.
- Włóż ziemniaki do kosza urządzenia Airfryer dłońmi lub za pomocą przyborów kuchennych.
Aby dodać olej do domowych potraw panierowanych:
- W razie potrzeby osusz powierzchnię produktu papierowym ręcznikiem.
- Lekko posmaruj olejem zewnętrzną część produktu lub użyj oleju w sprayu. Nałóż tylko jedną warstwę. Nadmiar tłuszczu będzie kapać na patelnię urządzenia Airfryer podczas smażenia gorącym powietrzem.
wymieszaj bułkę tartą z olejem przed rozpoczęciem panierowania lub rozpyl/rozsmaruj odrobinę oleju na panierowaną potrawę.Wskazówka
: Mięso i drób można również zamarynować (zamiast smarować je olejem).
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