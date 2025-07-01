Ile jedzenia można przygotować w Philips Airfryer?

Użyj formy do pieczenia lub naczynia żaroodpornego, które pasuje do kosza i formy urządzenia Airfryer i jednocześnie pozostawia po bokach pewną ilość miejsca, aby umożliwić cyrkulację powietrza.



Blachy ani formy nie należy wypełniać więcej niż w połowie, ponieważ ciasto rośnie podczas pieczenia. Jeśli na tacy lub blasze do pieczenia wyłożono zbyt dużą ilość ciasta, wyrastające ciasto może dotknąć elementu grzewczego urządzenia Airfryer, a górna część może zostać przypalona.





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