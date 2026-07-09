Pomoc Philips Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?

Włączenie funkcji jonizacji w urządzeniu do stylizacji włosów lub w prostownicy do włosów Philips powoduje wytwarzanie jonów ujemnych, które neutralizują jony dodatnie w powietrzu. Ten proces neutralizacji zamyka łuski włosowe oraz ogranicza puszenie i elektryzowanie się włosów. W rezultacie pozwala uzyskać gładką i lśniącą fryzurę.