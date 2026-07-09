Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?

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Nie zaleca się owijania przewodu sieciowego wokół urządzenia Philips do stylizacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodu. Po użyciu urządzenia należy poczekać, aż ostygnie, po czym nawinąć przewód sieciowy oddzielnie w sposób pokazany na poniższej ilustracji.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHD837/10 , BHS515/00 , BHD839/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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