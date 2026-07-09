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Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?

Nie zaleca się owijania przewodu sieciowego wokół urządzenia Philips do stylizacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przewodu. Po użyciu urządzenia należy poczekać, aż ostygnie, po czym nawinąć przewód sieciowy oddzielnie w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

Philips Hair Styler cord

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHD837/10 , BHS515/00 , BHD839/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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