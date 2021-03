Ponieważ zmielona kawa jest drobna, jej pozostałości mogą dostać się do wnętrza ekspresu i pod blok zaparzający — to normalna sytuacja. Zaleca się płukanie bloku zaparzającego i czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy Philips/Saeco co tydzień.

Aby wyczyścić urządzenie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami lub obejrzyj film instruktażowy:

Wyłącz ekspres i poczekaj, aż urządzenie wyłączy się całkowicie i przestanie wydawać dźwięki (może to potrwać ok. 15–20 sekund). Aby otworzyć klapkę serwisową i wyjąć blok zaparzający, wciśnij przycisk „PUSH” w prawo, a następnie chwyć blok i pociągnij go do siebie. Dokładnie wypłucz blok zaparzający letnią wodą i poczekaj, aż wyschnie, zanim włożysz go z powrotem.

Jeżeli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.