Czy mój telefon jest zgodny z aplikacją Philips GroomTribe?
Aplikację Philips GroomTribe można pobrać na telefon, aby korzystać z niej z golarką Philips połączoną przez Bluetooth. Aplikacja jest zgodna z telefonem iPhone 6S (oraz nowszymi) z systemem iOS 11.3 lub nowszym. Można jej również używać na telefonach z systemem Android z ekranem o przekątnej większej niż 4,5 cala, z systemem operacyjnym w wersji 6.0 lub nowszej oraz funkcją Bluetooth w wersji 4.1 lub nowszej.
Jeśli golarka jest wyposażona w funkcję łączności Bluetooth, informacje o tym znajdują się na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Aplikacja GroomTribe zawiera również treści pomocnicze i inne informacje dotyczące produktów do golenia dla mężczyzn firmy Philips. Pobierz aplikację ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store, aby dowiedzieć się więcej.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XP9407/37 , XP9400/31 , XP9406/79 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›