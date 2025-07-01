Pomoc Philips Czy mój telefon jest zgodny z aplikacją Philips GroomTribe?

Aplikację Philips GroomTribe można pobrać na telefon, aby korzystać z niej z golarką Philips połączoną przez Bluetooth. Aplikacja jest zgodna z telefonem iPhone 6S (oraz nowszymi) z systemem iOS 11.3 lub nowszym. Można jej również używać na telefonach z systemem Android z ekranem o przekątnej większej niż 4,5 cala, z systemem operacyjnym w wersji 6.0 lub nowszej oraz funkcją Bluetooth w wersji 4.1 lub nowszej.

Jak sprawdzić, czy golarka jest podłączona przez Bluetooth? Jeśli golarka jest wyposażona w funkcję łączności Bluetooth, informacje o tym znajdują się na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Co zrobić, jeśli mój produkt firmy Philips nie jest wyposażony w technologię Bluetooth? Aplikacja GroomTribe zawiera również treści pomocnicze i inne informacje dotyczące produktów do golenia dla mężczyzn firmy Philips. Pobierz aplikację ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store, aby dowiedzieć się więcej.