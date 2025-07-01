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Czy mój telefon jest zgodny z aplikacją Philips GroomTribe?

Aplikację Philips GroomTribe można pobrać na telefon, aby korzystać z niej z golarką Philips połączoną przez Bluetooth. Aplikacja jest zgodna z telefonem iPhone 6S (oraz nowszymi) z systemem iOS 11.3 lub nowszym. Można jej również używać na telefonach z systemem Android z ekranem o przekątnej większej niż 4,5 cala, z systemem operacyjnym w wersji 6.0 lub nowszej oraz funkcją Bluetooth w wersji 4.1 lub nowszej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37 , XP9400/31 , XP9406/79 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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