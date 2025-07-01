Czy moje dziecko może korzystać ze szklanej butelki Philips Avent?

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Nie, szklanej butelki powinny używać wyłącznie osoby dorosłe. Mimo, że szkło jest odporne, może nadal pękać ze względu na naturalne zachowanie materiału szklanego. Ponadto szkło może być po prostu zbyt ciężkie, aby dziecko mogło się nim posługiwać. Uwaga! Dlatego uchwyty treningowe nie pasują do szklanej butelki.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD878/11 , SCY933/01 , SCY930/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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