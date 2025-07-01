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Czy mogę używać podwójnego laktatora elektrycznego jako laktatora pojedynczego?

Tak. Podwójnego elektrycznego laktatora Philips Avent lub elektrycznego laktatora bez użycia rąk można używać jako pojedynczego laktatora.

Można to zrobić, podłączając tylko jedną rurkę do silnika lub odłączając rurkę od nieużywanego kubka zbiorczego.

Ssanie laktatora pozostanie stabilne, nawet jeśli druga rurka nie będzie używana.

Możesz także odłączyć odłączoną rurkę od silnika lub, jeśli używasz elektrycznego laktatora bez użycia rąk, przypiąć ją do łącznika rurki, aby nie przeszkadzała i ograniczała hałas generowany przez silnik.

    Czy mogę używać podwójnego laktatora elektrycznego jako laktatora pojedynczego?

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF531/11, SCF532/11, SCF439/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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