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Jak zdjąć i założyć głowicę golącą golarki damskiej Philips?

Aby zamocować lub zdjąć głowicę golącą (oraz siateczkę) golarki damskiej Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Numery czynności odpowiadają poniższym ilustracjom.

  1. Aby zamocować głowicę golącą, delikatnie dociśnij ją do uchwytu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
  2. Aby zdemontować głowicę golącą, naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij głowicę golącą z uchwytu.
  3. Aby zdemontować siateczkę, delikatnie wyjmij ją z głowicy golącej (w przypadku niektórych starszych modeli golarek damskich głowica goląca jest wyposażona w suwak umożliwiający zwolnienie siateczki golącej).

Wskazówka: Dodatkowe wskazówki znajdziesz w poniższym filmie. Pamiętaj jednak, że wygląd posiadanego przez Ciebie modelu może się różnić od przedstawionego na filmie.

Trzy czynności: umieszczanie głowicy golącej na golarce damskiej, a następnie zdejmowanie jej i wyjmowanie siateczki golącej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL128/00, BRL114/00, BRL147/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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