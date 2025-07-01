Pomoc Philips Jak zdjąć i założyć głowicę golącą golarki damskiej Philips?

Aby zamocować lub zdjąć głowicę golącą (oraz siateczkę) golarki damskiej Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Numery czynności odpowiadają poniższym ilustracjom.

Aby zamocować głowicę golącą, delikatnie dociśnij ją do uchwytu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby zdemontować głowicę golącą, naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij głowicę golącą z uchwytu. Aby zdemontować siateczkę, delikatnie wyjmij ją z głowicy golącej (w przypadku niektórych starszych modeli golarek damskich głowica goląca jest wyposażona w suwak umożliwiający zwolnienie siateczki golącej).

Wskazówka: Dodatkowe wskazówki znajdziesz w poniższym filmie. Pamiętaj jednak, że wygląd posiadanego przez Ciebie modelu może się różnić od przedstawionego na filmie.