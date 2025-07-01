Pomoc Philips Czy golarki damskiej Philips mogę używać w wannie lub pod prysznicem?

Tak, golarka damska Philips jest wodoszczelna i można jej bezpiecznie używać z wodą. Ze względów bezpieczeństwa golarka może być używana wyłącznie bezprzewodowo, dlatego nie włącza się, jeśli jest podłączona do zasilania. Więcej informacji na temat korzystania z urządzeń bezprzewodowych można znaleźć w poniższym filmie.

Wskazówka: Chociaż Twój model może się różnić od przedstawionego na filmie, obowiązują te same zasady.