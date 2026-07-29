Czy trzeba wstępnie rozgrzać produkt Philips Airfryer?

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Raty 3x0% z Klarna
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Urządzenie Philips Airfryer nie wymaga wstępnego rozgrzewania. Składniki można od razu włożyć do kosza, pomijając wstępne rozgrzewanie urządzenia.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA565/02 , NA550/00 , NA462/70 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?