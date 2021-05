Programy szczotkowania

Program czyszczenia

Ten program oferuje wyższą częstotliwość wibracji w porównaniu z programem standardowym, by zapewnić skuteczniejsze czyszczenie. Czas szczotkowania wynosi 2 minuty.



Program Deep Clean

Ten program umożliwia dokładniejsze czyszczenie. Jest bardziej intensywny niż jakikolwiek inny program. Czas szczotkowania wynosi 3 minuty.



Program White

W tym programie czas szczotkowania wynosi dwie i pół minuty. Pierwsze 2 minuty to program czyszczenia, a ostatnie pół minuty – program polerowania.



Program polerowania

Ten program trwa jedną minutę. Szczoteczka działa z niższą częstotliwością wibracji, niż w przypadku standardowego programu czyszczenia.



Program Gum Care

Ten program aktywuje 1-minutowy cykl masażu po standardowym 2-minutowym programie czyszczenia w celu oczyszczenia dziąseł. Czas szczotkowania wynosi 3 minuty.



Program Gum Health

Ten program aktywuje rozszerzony cykl masażu po standardowym 2-minutowym programie czyszczenia w celu oczyszczenia dziąseł. Czas szczotkowania wynosi 3 minuty i 20 sekund.



Program delikatny

Ten program oferuje niższą częstotliwość wibracji w porównaniu z programem standardowym. Czas szczotkowania wynosi 2 minuty.



Program Tongue Care

To 20-sekundowy program czyszczenia języka przy użyciu główki szczoteczki Tongue Care. Czas szczotkowania wynosi 20 sekund