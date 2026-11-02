Pomoc Philips Dlaczego należy zresetować oczyszczacz/nawilżacz powietrza firmy Philips po wymianie filtra?

Resetowanie ma na celu aktywację systemu odliczania dla odpowiednich filtrów. Ponadto urządzenie jest wyposażone w funkcję alarmu HealthyAirProtect, która informuje o konieczności wyczyszczenia (tylko filtr 1) i wymiany filtra. Jeśli nie zresetujesz urządzenia po wymianie filtra, urządzenie poinformuje Cię o konieczności wymiany filtra na długo przed zakończeniem jego rzeczywistego okresu eksploatacji. Funkcje alarmu HealthyAirProtect i blokady HealthyAirProtect w urządzeniu zapewniają zawsze optymalny stan filtrów, dzięki czemu można w każdej chwili oddychać zdrowym powietrzem.