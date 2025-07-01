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Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?

Tak, korzystanie z przebarwionych produktów Philips Avent jest bezpieczne, pod warunkiem, że części są czyste i w dobrym stanie. Przebarwienie jest nieszkodliwe i często jest wynikiem barwienia plastiku przez żywność.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCY963/02 , SCF094/02 , SCF087/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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