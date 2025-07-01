Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?

Przebarwienie zwykle występuje, gdy części Philips Avent są narażone na kontakt z żywnością zawierającą barwniki, które plamią plastik, takie jak sos pomidorowy i niektóre zielone warzywa.



Aby uniknąć przebarwień, podczas czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania części należy przechowywać w oddzielnych miejscach niż żywność, pojemniki i inne przedmioty zawierające resztki żywności.



Przebarwienie jest również spowodowane narażeniem na pozostałości po praniu/czyszczeniu, określone środki czyszczące, bezpośrednie działanie promieni słonecznych i osadzanie się wapnia w wyniku mycia części w twardej wodzie.



Aby uniknąć przebarwień, należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania produktu Philips Avent.