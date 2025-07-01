Pomoc Philips Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?

Zalety silikonu w porównaniu z lateksem:

Bardzo przejrzysty, naturalny i higieniczny

Odpowiedni do stosowania przez osoby uczulone na lateks

Guma silikonowa jest bardziej odporna niż guma lateksowa

Wytrzymały: dziecku ciężej jest go przegryźć

Pozbawiony smaku i zapachu, przez co ułatwia karmienie piersią. Lateks ma smak i zapach gumy, co może spowodować odrzucenie przez dziecko piersi matki

Można go sterylizować przy użyciu wrzątku, pary lub metodą zimnej wody

Można go podgrzewać w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce