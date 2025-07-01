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Zalety silikonu w porównaniu z lateksem:
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF087/02 , SCF087/01 , SCF087/18 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można bezpiecznie używać przebarwionych części do produktów Philips Avent?
Czytałem(-am) wiadomości o smoczkach i BPA – jak potwierdzicie, że smoczki Philips Avent nie zawierają BPA?
Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?
Jak odstawić smoczki Philips Avent
Czy smoczki Philips Avent są bezpieczne dla mojego dziecka?