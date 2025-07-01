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Dlaczego smoczki Avent są wykonane z silikonu, a nie z lateksu?

Zalety silikonu w porównaniu z lateksem:

  • Bardzo przejrzysty, naturalny i higieniczny
  • Odpowiedni do stosowania przez osoby uczulone na lateks
  • Guma silikonowa jest bardziej odporna niż guma lateksowa
  • Wytrzymały: dziecku ciężej jest go przegryźć
  • Pozbawiony smaku i zapachu, przez co ułatwia karmienie piersią. Lateks ma smak i zapach gumy, co może spowodować odrzucenie przez dziecko piersi matki
  • Można go sterylizować przy użyciu wrzątku, pary lub metodą zimnej wody
  • Można go podgrzewać w kuchence mikrofalowej i myć w zmywarce

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF087/02 , SCF087/01 , SCF087/18 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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