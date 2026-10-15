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Istnieją trzy różne typy główek szczoteczki Sonicare. To, jaka główka pasuje do szczoteczki, zależy od posiadanego modelu.
Nakładana główka szczoteczki to standardowy model i pasuje do większości szczoteczek Sonicare.
Nasze starsze modele Essence mają większą, przykręcaną główkę szczoteczki.
Główki szczoteczek Philips One i Philips One dla dzieci są zgodne wyłącznie z modelami Philips One i Philips One dla dzieci.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX8596/21, HX8513/12, HX8515/11. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Jak poruszać się po menu głównym w aplikacji szczoteczki nowej generacji DiamondClean 8000–9900?
Jakie są tryby szczotkowania w szczoteczce nowej generacji DiamondClean 8000–9900?
Jak korzystać z przycisków i wyświetlacza w szczoteczce nowej generacji DiamondClean 8000-9900?
Dlaczego między główką szczoteczki a rączką jest przerwa?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jak przywrócić ustawienia fabryczne szczoteczki Sonicare DiamondClean 8000 – 9900 nowej generacji?
Jak aktywować funkcję podsumowania na bieżąco: Szczotkowanie?
Jak zmienić intensywność w szczoteczce Sonicare DiamondClean 8000 – 9900 nowej generacji?
Jak sprawdzić stan akumulatora szczoteczki Sonicare DiamondClean 8000–9900 nowej generacji?
Co oznaczają ekrany Podsumowaniu po myciu zębów: Czas trwania na mojej szczoteczce DiamondClean 8000 – 9990 nowej generacji?
Jak naładować szczoteczkę Sonicare DiamondClean 8000–9900 nowej generacji za pomocą futerału podróżnego?
Jak interpretować podsumowanie po myciu zębów: Nacisk?
Jak wybrać podsumowanie na bieżąco w szczoteczkach DiamondClean nowej generacji?
Jak zmienić tryby szczoteczki Sonicare DiamondClean 8000–9900 nowej generacji?
W jaki sposób mogę sprawdzić podsumowanie po myciu zębów na uchwycie szczoteczki DiamondClean nowej generacji?
Skąd mam wiedzieć, kiedy należy wymienić główkę szczoteczki w modelu DiamondClean 8000–9900 następnej generacji?
Jak ładować szczoteczkę Sonicare DiamondClean 8000–9900 nowej generacji?
Jak skonfigurować urządzenie Next-Generation DiamondClean 8000–9900 po raz pierwszy i wybrać język?