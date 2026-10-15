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Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?

Istnieją trzy różne typy główek szczoteczki Sonicare. To, jaka główka pasuje do szczoteczki, zależy od posiadanego modelu.  

  • Nakładana główka szczoteczki to standardowy model i pasuje do większości szczoteczek Sonicare. 

  • Nasze starsze modele Essence mają większą, przykręcaną główkę szczoteczki.
     

  • Główki szczoteczek Philips One i Philips One dla dzieci są zgodne wyłącznie z modelami Philips One i Philips One dla dzieci. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX8596/21, HX8513/12, HX8515/11. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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