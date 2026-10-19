Pomoc Philips W jaki sposób należy czyścić filtr odkurzacza PowerPro Aqua?

Filtr odkurzacza Philips PowerPro Aqua można czyścić w następujący sposób:

Wyjmij filtr Umyj go delikatnie czystą wodą Wyciśnij nadmiar wody Zostaw do wyschnięcia na 24 godziny Umieść filtr z powrotem w odkurzaczu

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak to zrobić: