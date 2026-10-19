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W jaki sposób należy czyścić filtr odkurzacza PowerPro Aqua?

Filtr odkurzacza Philips PowerPro Aqua można czyścić w następujący sposób:

  1. Wyjmij filtr
  2. Umyj go delikatnie czystą wodą
  3. Wyciśnij nadmiar wody
  4. Zostaw do wyschnięcia na 24 godziny
  5. Umieść filtr z powrotem w odkurzaczu

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak to zrobić:

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC6409/01R1, FC6408/01, FC6409/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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