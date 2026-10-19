Pomoc Philips Jak przygotować do pracy odkurzacz Philips PowerPro Aqua?

Aby przygotować do pracy odkurzacz Philips PowerPro Aqua, wykonaj następujące czynności:

Wykręć wkręt Włóż rurę do korpusu Ponownie wkręć wkręt (i dokręć go za pomocą śrubokrętu lub monety) Podłącz przewód zasilający Podłącz go do sieci elektrycznej Ładuj odkurzacz przez 5 godzin

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak to zrobić: