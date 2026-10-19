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Jak przygotować do pracy odkurzacz Philips PowerPro Aqua?

Aby przygotować do pracy odkurzacz Philips PowerPro Aqua, wykonaj następujące czynności:

  1. Wykręć wkręt
  2. Włóż rurę do korpusu
  3. Ponownie wkręć wkręt (i dokręć go za pomocą śrubokrętu lub monety)
  4. Podłącz przewód zasilający
  5. Podłącz go do sieci elektrycznej
  6. Ładuj odkurzacz przez 5 godzin

Obejrzyj poniższy film, aby zobaczyć, jak to zrobić:

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC6409/01R1, FC6408/01, FC6409/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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