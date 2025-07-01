Jakie są różnice między nasadkami Philips Lumea?

Nasadka do twarzy jest niewielka, płaska i wyposażona w najmniejsze okienko emisji światła pozwalające na precyzyjne wykonywanie zabiegów poniżej kości policzkowych. Ma również wbudowany dodatkowy czerwony filtr umożliwiający depilację twarzy poniżej kości policzkowych.

Uwaga: nie należy używać urządzenia Lumea do depilacji owłosienia na szyi i twarzy u mężczyzn. Owłosienie w tych obszarach ma inną charakterystykę.