ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jakie są różnice między nasadkami Philips Lumea?

Urządzenie Lumea jest dostarczane z różnymi nasadkami, a każda z nich jest przeznaczona do stosowania w określonych obszarach ciała. Nie używaj nasadek w obszarach, do których nie są przeznaczone. Sprawdź w instrukcji obsługi, które nasadki zostały dostarczone z danym modelem urządzenia Lumea. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRI953/02, BRI950/00R1, BRI973/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia