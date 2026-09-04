Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?

Dowiedz się, na czym polega różnica między smoczkami Philips Avent ultra start, ultra soft i ultra air, Soothie a zwykłymi smoczkami.
Smoczki dla noworodków Philips Avent to najlżejsze i najmniejsze smoczki bez pierścienia, które wspierają noworodki. Większy przepływ powietrza zapobiega nadmiernemu wysuszeniu i podrażnieniom skóry. Smoczek ultra start jest wyposażony w etui umożliwiające sterylizację w kuchence mikrofalowej. Smoczek ultra start jest dostępny również w wersji Nighttime.
Smoczek Philips Avent ultra soft jest wyposażony w miękką i elastyczną tarczę, która zmniejsza ryzyko powstawania podrażnień i śladów na skórze. Smoczek ultra soft jest wyposażony w etui umożliwiające sterylizację w kuchence mikrofalowej. Smoczek ultra soft jest dostępny w wersjach 0–6 m, 6–18 m i 18 m+.
Smoczek Philips Avent ultra air zapewnia większy przepływ powietrza niż inne smoczki Philips Avent. Większy przepływ powietrza zapobiega nadmiernemu wysuszeniu i podrażnieniom skóry. Smoczek ultra air jest wyposażony w etui umożliwiające sterylizację w kuchence mikrofalowej. Smoczek ultra air jest dostępny w wersjach Nighttime, 0-6m, 6-18m i 18m+.
Jednoczęściowy silikonowy smoczek z palcem, który pomaga noworodkowi ssać, wkładając palec do smoczka. Smoczek Soothie jest dostępny w kształcie okrągłym i w kształcie serca/zakrzywionym.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SCF094/03 , SCF094/01 , SCF094/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›