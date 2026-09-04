Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?

Smoczki dla noworodków Philips Avent to najlżejsze i najmniejsze smoczki bez pierścienia, które wspierają noworodki. Większy przepływ powietrza zapobiega nadmiernemu wysuszeniu i podrażnieniom skóry. Smoczek ultra start jest wyposażony w etui umożliwiające sterylizację w kuchence mikrofalowej. Smoczek ultra start jest dostępny również w wersji Nighttime.