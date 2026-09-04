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Jakie są różnice między smoczkami Philips Avent?

Dowiedz się, na czym polega różnica między smoczkami Philips Avent ultra start, ultra soft i ultra air, Soothie a zwykłymi smoczkami.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF094/03 , SCF094/01 , SCF094/04 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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