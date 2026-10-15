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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX4033/21, HX4021/03. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
Co oznaczają symbole na szczoteczce do zębów Philips Sonicare?
Czy mogę używać ładowarki Sonicare z innymi szczoteczkami?
Jak mogę skorzystać z Gwarancji zwrotu pieniędzy?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Jak ładować szczoteczkę do zębów Sonicare?
Jak działa odpowiedź czujnika nacisku w szczoteczce do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?
Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?
Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?